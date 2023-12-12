القضاة يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين فى مدينة العريش

أدلى القضاة من أعضاء اللجنة العامة للانتخابات في شمال سيناء، بأصواتهم في لجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين- إحدى لجان المغتربين في مدينة العريش خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد القضاة أن التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطنين المصريين.

40 مقرًا انتخابيًا بعدد 53 لجنة انتخابية

تضم شمال سيناء لجنة عامة بها 11 دائرة انتخابية، موزعة على 40 مقرًا انتخابيًا بعدد 53 لجنة انتخابية تضم 7 لجان وافدين، مشيرًا إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

وشهدت الانتخابات إقبالًا كبيرًا في محافظة شمال سيناء من الناخبين خلال أيام الانتخابات الثلاثة.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.