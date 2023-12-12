الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. طلاب ميت ربيعة يوثّقون مشاركتهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

فى مشهد احتفالى، توجه عدد من طلاب المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، إلى مقر اللجنة الانتخابية بالقرية، رافعين الأعلام، ومرددين هتافات وطنية فى حب مصر. وطلب الطلاب من عمدة القرية، حليم غالى، السماح لهم بالدخول إلى مقر اللجنة الانتخابية لرغبتهم فى توثيق تلك اللحظة الفارقة فى حياتهم، والتقاط صور تذكارية مع رئيس اللجنة ومع ضباط الشرطة المكلفين بتأمينها. وفور علم المستشار محمد حبيب، رئيس اللجنة، برغبة الطلاب فى التقاط الصور التذكارية، استجاب لهم وشكرهم على مشاعرهم الطيبة.

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