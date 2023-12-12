الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. عزام إبراهيم: «نعمة أن تعيش فى بلد تختار فيه رئيسك»

عزام إبراهيم
عزام إبراهيم

رغم ظروفه الصحية الصعبة، وصعوبة حركته، حرص الحاج عزام طه إبراهيم، البالغ من العمر ٧٦ عامًا، على النزول من بيته والتوجه إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وساعد الرجل السكندرى على الإدلاء بصوته تلك التيسيرات المقدمة لجموع الناخبين، بداية من توفير كرسى متحرك، ثم مساعدة فرد أمن له على الدخول إلى لجنته الانتخابية فى كلية الزراعة- سابا باشا، بجامعة الإسكندرية، قبل أن يخرج مسئولو اللجنة لمساعدته على الإدلاء بصوته خارج اللجنة الفرعية.

وقال «الحاج عزام»، لـ«الدستور»: «المشاركة شرف لكل وطنى، وأحمد الله أننى استطعت الحركة والذهاب إلى لجنتى للإدلاء بصوتى فى الانتخابات الرئاسية»، معتبرًا أنها «نعمة أن تعيش فى بلد تختار فيه رئيسك».

وكشف عن اختياره الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتباره الأقدر على استكمال ما بدأه من إنجازات خلال السنوات الماضية، متابعًا: «انتخبت حبيبى وحبيب المصريين».

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