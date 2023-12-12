الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالًا تاريخيًا على مدار أيامها الثلاثة

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، أن الانتخابات الرئاسية 2024، هي الأكبر حضورا في تاريخ الدولة المصرية، داعيًة جميع المصريين إلي المشاركة والتصويت، للمرشح عبد الفتاح السيسي، خاصة أن اليوم هو الثالث والأخير من الاستحقاق الرئاسي طبقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلة: “انزل خليك إيجابي كلمتك أمانه.. مصر تنتخب رئيسها”.

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وقالت نائبة حماة الوطن، في تصريحات لها اليوم، إن اللجان شهدت إقبالًا غير مسبوق على لجان الاقتراع، مما يعكس إرادتهم في المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية وهو ما يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه مصر.

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وأضافت نائبة أسوان، أن الانتخابات الرئاسية 2024 هي أحد أهم مبادئ الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية الكبري التي بدأت منذ  10 سنوات، وهو ما يتوجب من أي مواطن مصري حريص على أمن واستقرار وازدهار بلده، أن يشارك ويدلي بصوته لاختيار الرئيس الذي عبر بالوطن الي بر الامان وحافظ على أمنها في وسط تحديات وازمات شدها العالم، فنحن اذا على أعتاب جني ثمار تلك الانجازات بسواعد  ووعي المصريين والقيادة الحكيمة الرشيدة.

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وتشيد بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأشادت نيفين حمدي، بجهود واداء الهيئة الوطنية للانتخابات، لإجراء الانتخابات الرئاسية بكل سهوله وييسر امام الناخبين بلجان الاقتراع علي مستوي المحافظة، ومراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، تجاه الاستحقاق الدستوري وما يكفله من ضمانات تكفل للمصريين بكافة طوائفهم ممارسة حقهم الانتخابي في مناخ ديموقراطي تشرف علي كافة إجراءاته هيئة وطنية تتمتع بالاستقلال والنزاهة والشفافية التامة.

النائبة نيفين حمدي الانتخابات الرئاسية حزب حماة الوطن أسوان مشاركة في الأنتخابات

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