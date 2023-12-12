الانتخابات الرئاسية 2024.. الجدة سامية تصطحب أحفادها: نزلت علشان أنتخب الريس

بين جموع الناخبين، الذين اصطفوا أمام اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، حرصت الجدة سامية صلاح على اصطحاب عائلتها وأحفادها للمشاركة فى العُرس الديمقراطى، وتعليمهم الانتماء والمشاركة فى صنع المستقبل.

وقالت: «علمت أحفادى حب الوطن، وهذه ليست المرة الأولى إلتى أشارك فيها، لكن هذه المرة أنا تعبانة شوية لكن نزلت علشان الرئيس السيسى».

وطالبت جميع فئات الشعب بالمشاركة فى كل الاستحقاقات الدستورية، قائلة: «إحنا محتاجينه جدًا هو حامينا ومعيشنا فى أمن وأمان.