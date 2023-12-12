الصحة العالمية: احتجاز 4 أشخاص أثناء نقل المرضى من مستشفى الشفاء

قال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن أربعة أشخاص ما زالوا محتجزين بعد نشرهم في مهمة قادتها منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من مستشفى الشفاء.

وتم اعتقال أحد أعضاء وزارة الصحة الفلسطينية وثلاثة أشخاص من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في 22 نوفمبر أثناء وجودهم في البعثة التي تقودها منظمة الصحة العالمية.

نشر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية خبر احتجازهم في منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter: في 22 نوفمبر، تم اعتقال ستة أشخاص من وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مهمة قادتها منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من مستشفى الشفاء.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

لا يزال أربعة أشخاص – ثلاثة من وزارة الصحة وواحد من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، رهن الاحتجاز، بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع.

ولا توجد معلومات عن سلامتهم أو مكان وجودهم، وهذا غير مقبول.

وتشعر منظمة الصحة العالمية، إلى جانب أسرهم وزملائهم وأحبائهم، بقلق بالغ بشأن سلامتهم. ونكرر دعوتنا لاحترام حقوقهم القانونية والإنسانية.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية وفاة أحد المرضى بعد تأخر العلاج بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، ألقت منظمة الصحة العالمية باللوم على جيش الدفاع الإسرائيلي في التأخير لفترات طويلة عند نقاط التفتيش في السماح للجرحى بالمرور. وأشارت إلى حالة مريض توفي في قافلة طوارئ في طريقها إلى أحد مستشفيات مدينة غزة، أثناء عمليات تفتيش إسرائيلية متكررة وطويلة تم خلالها احتجاز عامل صحي وضربه.

كما قدمت المنظمة عدة تفاصيل عن المسعفين الذين تعرضوا للاحتجاز أو المضايقة أو الضرب أو التجريد من ملابسهم على أيدي الجنود الإسرائيليين أثناء محاولتهم الوصول إلى العلاج للفلسطينيين المصابين.

وقدم يوم الثلاثاء مزيدًا من التفاصيل حول المهمة عالية المخاطر، قائلًا على قناة X إن منظمة الصحة العالمية "تشعر بقلق بالغ بشأن عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين الصحيين مما يعرض حياة المرضى الضعفاء بالفعل للخطر".

وأضاف: "بسبب التعطيل، توفي أحد المرضى في الطريق، نظراً لخطورة جراحه والتأخر في الحصول على العلاج".