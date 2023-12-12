أحمد سمير: سعيد بمشاركتي في الانتخابات لرسم مستقبل وطننا (ڤيديو)

أدلى الإعلامي أحمد سمير بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

وقال سمير، لـ"الدستور"، إن المشاركة الانتخابية واجب وطني لكل أبناء الشعب المصري، وسعيد بمشاركتي في الاستحقاق الرئاسي لرسم مستقبل أفضل وسعيد لأبنائنا ووطننا".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.