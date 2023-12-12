الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: لا معوقات فى العملية الانتخابية بيومها الثالث

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اجتماعه

تتابع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، انتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية بمطروح، ولم ترصد أى معوقات أو عقبات على مدار الثلاثة أيام.

وكلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، بالمتابعة من غرفة العمليات الرئيسية مع جميع الأجهزة المعنية لسير العملية الانتخابية والتصويت  فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

وأكد توفير كل سبل الراحة للقضاة وللناخبين باللجان لأداء أصواتهم بسهولة ويسر مع الإقبال الكبير من المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان في مشهد يعكس وعى أهالي مطروح وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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