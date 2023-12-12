الانتخابات الرئاسية 2024.. قعيد يسير كيلو ونصف على كرسى متحرك: «ألبّى نداء الوطن»

تحملت زوجته المسافة الكبيرة بين منزلهما واللجنة الانتخابية المدون فيها اسمه، وسارت به وهو على كرسى متحرك ١.٥ كم، حتى وصلا إلى لجنة «محمود سليم» بحى ثالث الإسماعيلية، حيث أدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية. إنه ابن محافظة الإسماعيلية، حسام محمد، الذى قال: «لا أستطيع أن أسير على قدمى، وأستخدم كرسيًا متحركًا فى التنقل، ورغم كل ذلك صممت على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية». وأضاف «محمد»: «طلبت من زوجتى أن تتجه بى إلى اللجنة الانتخابية، التى تبعد عن منزلنا مسافة ١.٥ كم، فوافقت على الفور دون أى تردد، ودفعت الكرسى المتحرك بى طوال هذه المسافة دون كلل أو ملل». مشددًا على أنه «لا يمكن أن يكون سلبيًا ولا يلبى نداء الوطن».