الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة يونيون برلين الألماني، في الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي ببرلين الألماني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين، فشهد عودة كيبا أريزابالاجا لحراسة المرمى بدلًا من أندريه لونين، فيما يقود الثنائي رودريجو جوس وخوسيلو ماتو خط الهجوم.

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا - فران جارسيا

خط الوسط: داني سيبايوس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - خوسيلو ماتو

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كلًا من: أندريه لونين - كانيزاريس - توني كروس - براهيم دياز - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - ماريو مارتين - نيكو باز - جونزالو - توبياس

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في المجموعة برصيد 15 نقطة، وضمن التأهل لدور الـ16، فيما يتواجد يونيون برلين في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط.

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