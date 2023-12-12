الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سحب رعدية.. حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع قادم

الطقس
الطقس

تتزايد معدلات البحث فى الآونة الأخيرة حول حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة  أسبوع قادم بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 وحتى الثلاثاء القادم الموافق 19  من نفس الشهر.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية  تحدثت من خلال بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني  منذ وقت قليل عن تعرض  مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري  لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة.

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أمظار غزيرة 

وكشفت  الأرصاد الجوية عن  حالة الطقس في الإسكندرية ومحافظة البحيرة، مؤكدة سقوط الأمطار الغزيرة.

ونبهت الأرصاد على مواطني هذه المناطق من  ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن النوافذ لحظة وقوع العواصف الرعدية، وتجنب القيادة عند سقوط الأمطار والاحتماء بمداخل العقارات وعدم الوقوف أسفل اللافتات المعدنية فى الشوارع خاصة وأنها تسببت في العديد من المشاكل العام الماضي.

وعلى صعيد متصل كشف  الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، في اتصال هاتفي عن أحتمالية  امتداد خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة لتشمل كل السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت، مشيرا إلى انخفاض حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل حتى تصبح قليلة داخل القاهرة.

وحذرت الأرصاد من حالة الطقس ليلا، حيث تنخفض درجات الحرارة على كل الأنحاء، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 

 

نشرت هيئة الأرصاد الجوية  على موقعها الإلكترونى تنبآها بحالة الطقس  اليوم الموافق الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 ،مشيرة إلى مرور طقسًا لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

سقوط الأمطار على السواحل الشمالية 

وأفاد بيان الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تتزايد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناه وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات.

حالة الرياح 

وتوقعت الهيئة وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات

وأشار بيان هيئة الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية

فيما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس الإسكندرية محمود شاهين لإدارة العامة للتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية سقوط الامطار على السواحل الشمالية

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