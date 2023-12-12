رغم فقده البصر.. مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية

أصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالسيدة زينب واقفًا منتظر دخوله للإدلاء بصوته أمام لجنة مدرسية السيدة زينب الابتدائية ورغبته فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، فتوجه له أحد المنظميين واصطحبه لمساعدته.

وأكد ضرورة تكاتف الجميع والمشاركة في هذه الانتخابات لاختيار الرجل المناسب لقيادة هذه الدولة الكبرى.

واستقبله مستشار اللجنة ورجال الأمن بحفاوة شديدة وخصص له موظفه تساعده فى استكمال خطوات المشاركة كاملة وصولا لإدخال الورقة فى الصندوق بحضور المستشار المسؤل عن اللجنة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".انتخابات مصر، الانتخابات الرئاسية، انتخابات الرئاسة 2024. انتخابات الرئاسة 2024.