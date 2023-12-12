الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: المصريون ضربوا أروع الأمثلة لمشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

النائبة ميرفت عازر
النائبة ميرفت عازر بالانتخابات الرئاسية

أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، منذ انطلاقها قبل أمس الأحد وحتى الساعات الأخيرة في اليوم الثالث للتصويت، والتي تنوعت ما بين المرأة والشباب وكُبار السن ضربت أروع الأمثلة في الممارسة الديمقراطية، لافتة إلى نسبة المشاركة غير مسبوقة، والتي زادت عن 45% وفق تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر أمس.

 

إقبال كثيف 

 وأوضحت "عازر" في تصريحات لها، اليوم، أن الإقبال الكثيف من المواطنين للمشاركة في العُرس الانتخابي يعكس مدى الوعي الوطني للمصريين، وحرصهم على المشاركة الإيجابية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية واختيار رئيسهم بكامل الحرية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي دعت للمقاطعة، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري وإظهار الصورة المشرفة لمصر أمام العالم من داخل اللجان الانتخابية وأمام صناديق الاقتراع.

txt

الانتخابات الرئاسية 2024.. قبل ساعات من الإغلاق حشود من الناخبين في الأقصر (فيديو)

الانتخابات الرئاسية في مصر رسالة قوية للعالم 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما شهدته مصر خلال الانتخابات الرئاسية هو رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري لديه الواعي الكامل بما يُحاك مصر من مؤامرات ولن يسمح بأي شكل من الأشكال بتهديد الأمن القومي للبلاد، لافتة إلى أن ما رأيناه من مشاركات كثيفة في كافة المحافظات، ومنها محافظة الدقهلية، هو رسالة واضحة بوحدة الصف المصري والاصطفاف على قلب رجل واحد في هذه المرحلة الهامة والفارقة في تاريخ الوطن.

txt

رئيس اللجنة العامة بالفيوم: "وفرنا كل الأدوات لتسهيل تصويت ذوي الهمم"

جهود الهيئة الوطنية للانتخابات 

ووجهت النائبة ميرفت عازر، الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على والقضاء المصري على ما بذلوه من جهود في الإشراف على العملية الانتخابية بكامل النزاهة والشفافية وتقديم صورة مشرقة في التنظيم والإدارة تليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

النائبة ميرفت عازر حزب مستقبل وطن مشاركة المصريين في الانتخابات مصر تنتخب الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

عاجل.. فى حب مصر.. مسيرات حاشدة فى جميع المحافظات فى آخر أيام الاستحقاق الرئاسى

عاجل.. انتهاء الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية واستمرار التصويت لمن حضروا قبل التاسعة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عن قناعة.. الفنان خالد سرحان يعلن اسم مرشحه في انتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين