الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس اللجنة العامة بالفيوم: "وفرنا كل الأدوات لتسهيل تصويت ذوي الهمم"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار إيهاب همت، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الفيوم، إنه يوجد 10 لجان عامة، و243 مركز انتخابي، و20 لجنة فرعية و26 لجنة سيدات، و3 لجان وافدين، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين بالمحافظة هم 2 مليون و147 ألف ناخب.

وأضاف “همت” خلال المؤتمر الصحفي عبر الفيديو كونفرانس، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أن كل اللجان فتحت في موعدها في أيام الانتخابات الثلاث سوى لجنة يوسف الصديق، في اليوم الثاني وتم التعامل مع الأمر وحله.

إقبال كثيف 

وأكد أنه يوجد كثافة عالية للناخبين على مدار أيام الانتخابات وتم توفير التيسيرات  لذوي الهمم بالتعاون مع المحافظة، مشيرًا إلى أن القضاة على قدر المسئولية.

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