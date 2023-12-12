الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية 2024.. حشود أمام اللجان في الجيزة (فيديو)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024 بالجيزة

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، في اليوم الثالث  من الانتخابات الرئاسية، إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024.

 

ونظم عدد من الناخبين مسيرات حاشدة أمام اللجان الانتخابية للحث على المشاركة في الانتخابات وممارسة  حقهم الدستور في اختيار رئيس مصر القادم.

 

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

اللجان الانتخابية محافظة الجيزة الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات

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