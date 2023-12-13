نعرض أذكار وأدعية الصباح اليوم والتي تحظى بنسب مشاهدة عالية خلال الساعات الأولى من الصباح حيث يرغب الملايين من المسلمين في معرفتها بسبب الفوائد العظيمة التي تحملها، فهذه الأذكار تساعد في تهدئة القلب وراحة البال، وتحمي من كل شر وسوء.

أذكار وأدعية الصباح اليوم الأربعاء 13-12-2023

ننشر الصيغ الصحيحة التي توضح .. أذكار وأدعية الصباح اليوم الأربعاء 13-12-2023 وهى كما يلي:

وقد ورد في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" مائة مرة في يوم واحد، فإن له عشرة أجور مضاعفة، و تُكتب له مائة حسنة، و تُمحى عنه مائة سيئة، و تُحمى منه الشيطان طوال ذلك اليوم، حتى يمسي. ولم يأتِ أحد بعمل أفضل مما جاء به إلا أن يعمل أكثر من ذلك.

أذكار الصباح من القرآن الكريم ليوم الأربعاء 13-12-2023

(قل هو الله أحد - الله الصمد - لم يلد ولم يولد - ولم يكن له كفوا أحد).

(قل أعوذ برب الفلق - من شر ما خلق- ومن شر غاسق إذا وقب - ومن شر النفاثات في العقد - ومن شر حاسد إذا حسد).

(قل أعوذ برب الناس - ملك الناس - إله الناس - من شر الوسواس الخناس - الذي يوسوس في صدور الناس - من الجنة والناس).

أذكار الصباح من السنة النبوية ليوم الأربعاء 13-12-2023

(أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءقدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر).

(اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور).

(اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).

(اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا

عبدك ورسولك).

(اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر).

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أذكار الصباح من حصن المسلم

(اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت).

(حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم).