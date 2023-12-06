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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 6-12-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يتصدر البحث عن دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 6-12-2023 محرك البحث جوجل، إذ يحرص المسلمون على ترديدها في الساعات الأولى من ساعات اليوم، فلها فضل وأجر عظيم وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى عن ترديد الأذكار في الصباح أنها بمثابة الدرع، كلما زادت سماكته لم يتأثر صاحبه، بل تصل قوة الدرع أن يعود السهم فيصيب من أطلقه.

 

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 6-12-2023 

 

يتناول التقرير دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 6-12-2023 الواردة في أمهات الكتب في إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم لكم في السطور الآتية أذكار الصباح من القرآن والسنة لأنها تقوي الإيمان في القلوب، وتُذكر العبد بعظمة الله ومن المفضل لكل مؤمن ومؤمنة العناية بذكر الله صباحا ومساء، وفي كل وقت وهى كما يلي:-

 

- ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم﴾.

 

-﴿قل هو الله أحد* الله الصمد* لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد﴾. بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قل أعوذ برب الفلق* من شر ما خلق* ومن شر غاسق إذا وقب* ومن شر النفاثات في العقد* ومن شر حاسد إذا حسد﴾.

 

-﴿قل أعوذ برب الناس* ملك الناس* إله الناس* من شر الوسواس الخناس* الذي يوسوس في صدور الناس* من الجنة والناس﴾.

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المفتى: الدعاء سلاح فعَّال فى نصرة أهل غزة

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دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 5-12-2023

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 6-12- 2023 من السنة النبوية 

 ((أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر)). 
-اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت وإليك النشور.

أذكار الصباح اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

أذكار الصباح اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

أذكار الصباح اليوم الخميس 16-11-2023 من القرآن والسنة

 -اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

 

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أذكار الصباح اليوم الخميس 16-11-2023 من القرآن والسنة

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