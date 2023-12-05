يحرص المسلمون مع بدء الصباح الباكر على الأدعية والأذكار للتقرب من الله عز وجل، ويكثر التساؤل عن دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 5-12-2023 عبر جوجل، من أجل التقرب من الله عز وجل.

دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 5-12-2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 5-12-2023.

دعاء الصباح اليوم الثلاثاء

"اللّهُمّ فِي هَذَا الصباح ارزقنَا الرِّضَا وَالقَناعة بِمَا قَسَمت لنا، وَاجْعَلنا مِن الشّاكرِين لِنعَمك عَلينَا، صباح الخير.

أشرق الصّبح فنظرت للسماء، وتذكّرت عظمة الخالق، وآمنت بقدرته يولج النّهار بالليل، ويولج الليل بالنهار، فسبحان الله العظيم".

"الحمد لله بك نحيا وبك نموت وإليك النشور".

"الحمد لله على نعمة الصحة".

"اللهم في هذا الصباح أدخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا والابتسامة في وجوهنا والسعادة في بيوتنا وأجعل ذكرك لا يفارقنا".

"اللهم إنا نسألك صباحًا يملأ الأجساد عافية والروح فرحًا وارزقنا التوفيق في أمورنا".

"اللهم يا واهب الأرزاق أفتح لنا أبواب رزقك ويسر لنا أمرنا أحلى صباح لأحلى الأصدقاء".

"اللهم إني أسألك في هذا الصباح أن تمطر على وعلى أصدقائي فرحا وسعادة لا تنتهي".

"الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك".

"اللهم اجعل في هذا الصباح فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض واستجابة لكل دعاء".

"اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين".

"اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك".

"اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك".

"اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين، اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين".

"اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".