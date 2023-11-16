أذكار الصباح اليوم الخميس 16-11-2023 من القرآن والسنة

يتصدر السؤال عن أذكار الصباح اليوم الخميس 16-11-2023، محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك لاستغلال ساعات الثلث الأخير من الليل والأولى من الصباح في تعطير اللسان بذكر الرحمن وأذكار الصباح لجلب الرزق وتفريج الهم.

فضل أذكار الصباح

الدعاء في الساعات الأخيرة من الليل وقد رواه البخاري ومسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ويقول: "من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له".

ورد في السنة النبوية عدد من الأدعية كان يرددها رسول الله صلى الله وسلم، في الثلث الأخير من الليل وبعد صلاة الفجر وفي السطور الأتية نرصد أبرزها.

"اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك".

" اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.

أذكار الصباح اليوم الخميس 16-11-2023 من السنة النبوية

أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم، حنيفا مسلما، وما كان من المشركين).

(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم).

(سبحان الله وبحمده مئة مرة)

(اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور).



أذكار الصباح اليوم الخميس 16-11-2023 من القرآن- آية الكرسي

ٱلله لاۤ إله إلا هو ٱلۡحی ٱلۡقيومۚ لا تأۡخذهۥ سنةࣱ ولا نوۡمࣱۚ لهۥ ما فی ٱلسمو ت وما فی ٱلۡأرۡضۗ من ذا ٱلذی يشۡفع عندهۥۤ إلا بإذۡنهۦۚ يعۡلم ما بيۡن أيۡديهمۡ وما خلۡفهمۡۖ ولا يحيطون بشیۡءࣲ منۡ علۡمهۦۤ إلا بما شاۤءۚ وسع كرۡسيه ٱلسمو ت وٱلۡأرۡضۖ ولا ئودهۥ حفۡظهماۚ وهو ٱلۡعلی ٱلۡعظيم "255 سورة البقرة"