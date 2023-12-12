الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يتساءل الملايين من المواطنين عن موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك عقب انتهاء عملية التصويت وغلق باب اللجان الانتخابية عقب استقبال اخر ناخب في تمام الساعة التاسعة مساءا وفقا للتعليمات الهيئة الوطنية الانتخابات.

موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض على موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وفقا للمخطط الزمني حيث يعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر الجاري للإعلان عن اسم المرشح الفائز.

ويتم الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الداخل بجميع محافظات الجمهورية وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الأربعة وعدد أصوات الناخبين في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

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موعد البت في الطعون لكل مرشح رئاسي في انتخابات الرئاسة 2024

 

حددت الهيئة الوطنية الانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض يوم 14 ديسمبر الجاري لتلقي الطعون في قرارات اللجان العامة لكل مرشح من المرشحين الأربعة كما حددت يومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون في اللجان الانتخابية في الداخل والخارج.


يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 يتنافس فيها 4 مرشحين هم المرشح عبد الفتاح السيسي ورمزه الانتخابي النجمة والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى ورمزه الانتخابي الشمس والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.


 

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حلف اليمين الرئيس اليمين أمام البرلمان

نصت المادة 140 من القانون المصري على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة رئاسية جديدة بلغت 6 سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه فيما نصت المادة 144 من القانون المصري أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام أعضاء مجلس النواب قبل تولي مهام مسؤوليته ويمكن أن يكون حلف اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

 

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