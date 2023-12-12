الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس اللجنة العامة بجنوب سيناء: نسبة إقبال غير مسبوقة فى انتخابات الرئاسة

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

وقال بنداري، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، إن الهيئة تتابع سير عمليات التصويت في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة بالداخل.

أضاف عبدالله عبدالعزيز، رئيس اللجنة العامة في جنوب سيناء، أن هناك كثافات عالية أمام اللجان منذ اليوم الأول للانتخابات، وأنه تم نفاذ أحد أوراق الاقتراع في أول يوم، مشيرًا إلى أن هناك نسبة إقبال غير مسبوقة في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

انتخبات الرئاسة 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 أول أمس الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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