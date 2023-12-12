الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خريجات الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشرقية يدعون المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافد مجموعة من الفتيات خريجى برنامج الأكديمية الوطنية للتدريب "المرأ تقود " بالشرقية، على محيط مقار اللجان لدعوة المواطنين وحثهم على المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

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وأكدت الفتيات ان المشاركة فى الإنتخابات وجب وطنى على كل مواطن ومواطنة من العاقلين وممن لديهم خوف على مستقبل وطنهم.

وأضفن أن برنامج " المرأة تقود " والذى حصل عليه المتدربات مؤهلا كان كافيا ووافيا ومحقق لفائدة كبيرة فى عدة مجالات، لذلك كان واجبا على جميع المستفيدات من برامج الاكاديمية ن يكزنوا هم شعلة الدعم فى هذا الاستجقاق الكبير.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد الماضي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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