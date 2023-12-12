الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصر تنتخب: انتخابات نزيهة ولا خروقات في "صناديق 2024"

المصريون ينتخبون
المصريون ينتخبون

في اليوم الثالث من ماراثون الانتخابات الرئاسية، حرص عاملون بالشركات الدولة المختلفة على التصويت في العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية؛ إيمانًا بالمشاركة الوطنية في الانتخاب وتنمية الروح الوطنية فيهم.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية زادت عن 45% وهذا لم يحدث في أى انتخابات أو استفتاءات قبل ذلك، موضّحًا أن مجلس إدارة الهيئة ينعقد بشكل دائم على مدار اليوم ولا توجد أي خروقات بشهادة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى.

نقطة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة

في السياق، أكد د.محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024 التي تشهدها الدولة المصرية استحقاق مهم جدًا.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الانتخابات الرئاسية تعتبر نقطة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة، نظرًا لما تشهده من انتخابات تعددية بها مشاركة واسعة للأحزاب السياسية بشكل غير مسبوق.

مشهد انتخابي حضاري في الانتخابات الرئاسية

أوضح المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الانتخابات الرئاسية هذه المرة لها طعم آخر والمشهد الانتخابي مشهد حضاري سواء في الخارج أو الداخل.

أضاف رئيس حزب حقوق الإنسان أن الانتخابات الرئاسية كانت مظهر أخر يختلف عن الاستحقاقات الانتخابية الماضية، متابعا:"كنت أصوت الساعة 9 صباحا ووجدت المواطنين ينتظرون من قبل فتح باب اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".

وتابع المستشار جمال التهانى:"عقدنا مؤتمرات في مختلف محافظات مصر قبل الانتخابات الرئاسية وفي نهاية المؤتمرات قبل الصمت الانتخابى قمنا بعمل ندوات تثقيف لتفاعل المواطنين مع الانتخابات الرئاسية تفاعل إيجابى والمواطنين كانوا يستجيبون ووعدوا بذلك وكان تفاعلهم بالفعل إيجابى "

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، أول أمس، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2023 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية لجان الاقتراع الانتخابات المصرية 2023 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبدالدايم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين