شاب من متلازمة داون يرافق والدته أثناء الإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة (صور)

رافق شاب يدعى “ابراهيم” والدته التي تدعى موزة إبراهيم صاحبة الـ 68 عاما إلى لجنتها الانتخابية في منطقة شبرا، للإدلاء بصوتها في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة 2024، والتي من المقرر أن ينتهي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وقالت موزة في تصريحات خاصة لـ الدستور: "جيت النهارده عشان انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان بحبه، وابني ابراهيم مبسيبنيش في كل مكان معايا".

وفي السياق ذاته، قال إبراهيم من أبناء متلازمة داون إنه يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا ويدعو له باستمرار.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات رئاسة الجمهورية