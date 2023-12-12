عجوز على كرسى متحرك تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالجمالية (صور)

حرصت سيدة عجوز على كرسي متحرك، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 الإدلاء بصوتها، إيمانًا منها بحق الوطن ومشاركتها في اختيار رئيس البلاد، وذلك بالتصويت في لجنة مدرسة الحسين الإعدادية بمنطقة الجمالية وسط حي القاهرة.



وبعد انتهاء العجوز من الإدلاء بصوتها، قام الشباب المتطوع باستنادها حتى وصولها لخارج اللجنة، حيث السيارة التي تنقلها إلى البيت.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.





