الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب فى غزة

رياض المالكي
رياض المالكي

اتهم وزير الخارجية الفلسطيني، إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بتجويع الفلسطينيين عمدًا "كسلاح حرب"، وذلك خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، حسبما ذكرت رويترز.

أدلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بهذه التصريحات أثناء حديثه في حفل نظمته الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال: في الوقت الذي نتحدث فيه، يعاني ما لا يقل عن مليون فلسطيني في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال، من الجوع، ليس بسبب كارثة طبيعية أو بسبب نقص المساعدات السخية المنتظرة على الحدود، وأضاف لا، إنهم يتضورون جوعًا بسبب استخدام إسرائيل المتعمد للتجويع كسلاح حرب ضد الشعب الذي تحتله.

وتابع “المالكي” أن حماية الفلسطينيين كانت بمثابة “فشل دولي ذريع”، وبدلاً من الإصرار على احترام حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الأكل وشرب الماء، فإننا نعيش هذا الواقع البائس الذي يستبعد الفلسطينيين من الحقوق الأساسية الممنوحة لجميع البشر.

الحرب على غزة  

 

txt

هل تنجح الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار بعد فيتو أمريكا ضد غزة؟

 

وفي السياق ذاته، تواصل إسرائيل قصفها لغزة مع احتدام القتال العنيف يوم الثلاثاء، حيث قالت حماس إن اشتباكات وقعت في وسط غزة، وأفاد شهود عن غارات إسرائيلية قاتلة في جنوب القطاع.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إن الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الحرب في غزة يواجهون تأخيرات قاتلة في الحصول على العلاج داخل القطاع الساحلي وكذلك في إجلائهم إلى الخارج، بسبب البيروقراطية الإسرائيلية ونقاط التفتيش العسكرية. 

وتأتي هذه التأخيرات وسط ادعاءات منظمة الصحة العالمية بأن طاقم الإسعاف الفلسطيني الذي شارك في عملية الإخلاء الأخيرة عالية الخطورة قد تم احتجازهم تحت تهديد السلاح وتجريدهم من ملابسهم وضربهم على أيدي الجنود الإسرائيليين.

وأصيب ما يقدر بنحو 50,000 فلسطيني بجروح خلال شهرين من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقتل 18412 شخصًا وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

الخارجية الفلسطينية سويسرا تجويع الفلسطنيين إسرائيل

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

الانتخابات الرئاسية 2024: المعمرون يشاركون الشباب فى رسم خارطة المستقبل

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

في حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" في هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين