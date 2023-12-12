الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا بشارة يترأس الرياضة الروحية بكنيسة السيدة العذراء بالبدرمان

كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية، بكنيسة السيدة العذراء، بالبدرمان.

شارك في الصلاة الأب إسطفانوس غطاس، والأب يوسف عادل، راعيا الكنيسة، حيث بدأت الرياضة الروحية، بفقرة الترانيم الروحية، والتسابيح الكيهكية.

وألقى صاحب النيافة العظة الروحية، انطلاقًا من "مثل الوزنات"، قائلًا: اعطني حساب وكالتك، لكي نستقبل عامًا جديدً، لا بد من: حياة معايشة، الاستعداد بالصوم والصلاة، ومعايشة الأسرار المقدسة، خاصة سري الاعتراف، والتناول.

وأكد راعي الإيبارشية: لكي تكون مستعدًا لإعطاء كشف حساب عن حياتك، فهذا يكون من خلال فحص الضمير على ثلاثة مستويات: علاقتي بالله، والذات، والآخرين.

وفي الختام، أكد الأب المطران أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية الحالية.

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية، ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اللقاء الخامس، الذي نظمته لجنة الدعوات بالإيبارشية، للشباب الباحثين عن الدعوة.

أقيم اليوم، لكنائس المنطقة الشمالية بالإيبارشية، وذلك برعية القديس أنطونيوس البدواني، بنقادة، حيث شارك في اللقاء القمص أندراوس بسادة، راعي الكنيسة، والأب ملاك ناجي، راعي كنيسة مار جرجس، بحجازة، والأخوات الراهبات.

بدأ اللقاء بصلاة استدعاء الروح القدس، بقيادة راعي الإيبارشية، أعقبها فقرة الترانيم، والتأملات الروحية، ثم قدم الأب يوحنا معطي، منشط الدعوات بالإيبارشية، تأملًا حول "شخصية القديس بولس الرسول"، والشعار المتخذ من قبل اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، لتساعية الدعوات لهذا العام "أحبني.. فاختارني.. فتبعته".

تضمن اللقاء المشاركات المختلفة بين الحاضرين، والأب المطران، الذي أجاب على تساؤلات الشباب، فيما يخص الدعوة، ثم أعطى نيافته كلمة روحية بعنوان "سماع صوت الله".
 

الانبا بشارة جودة ديرمواس للأقباط الرياضة الروحية كنيسة السيدة العذراء الأب إسطفانوس غطاس الإيبارشية

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