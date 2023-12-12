أمين التنظيم بمستقبل وطن يُتابع انتظام التصويت بلجان مصر الجديدة (صور)

تفقد منذ قليل، أمين الذهبي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، عن دائرة مصر الجديدة، لجنة رقم 9 بمدرسة الشهيد مصطفي أبوعميرة، للإطمئنان علي سير العملية الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأخير، وقام الذهبي بتوجيه الشكر للقائمين علي عملية التصويت، بسبب مجهودهم الكبير منذ اليوم الأول للإقتراع.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".انتخابات مصر، الانتخابات الرئاسية، انتخابات الرئاسة 2024.

متابعة انتظام التصويت بلجان مصر الجديدة

متابعة انتظام التصويت بلجان مصر الجديدة

متابعة انتظام التصويت بلجان مصر الجديدة

متابعة انتظام التصويت بلجان مصر الجديدة

متابعة انتظام التصويت بلجان مصر الجديدة

متابعة انتظام التصويت بلجان مصر الجديدة

متابعة انتظام التصويت بلجان مصر الجديدة