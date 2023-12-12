وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطواريء الطبية

ترأس وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لمناقشة آليات منظومة العمل بالصندوق.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بتنويع وتعظيم مصادر تمويل الصندوق،

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، والأسس والضوابط المنظمة لعمل الصندوق، كما استعرض الاجتماع مستجدات إنشاء هيئة موازنية، ضمن الجهاز الإداري للدولة، وإنشاء وحدة حسابية للصندوق، بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق، ودعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان استدامتها في حالات الكوارث والطوارىء الطبية والأزمات والجوائح الصحية.

الموقف المالي للصندوق

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للصندوق وأعمال لجنة تنمية موارده ونظم وضوابط التحصيل، وكذلك مناقشة لائحة الموارد البشرية ومعاملتهم المالية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مهام الصندوق ستتضمن المساهمة في علاج الأمراض الوراثية والنادرة، بالإضافة إلى دعم القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

وفى سياق أخر، تابع وزير الصحة والسكان، تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي، وذلك خلال ترؤسه اجتماع غرفة الأزمات المركزية، مساء اليوم الإثنين، بغرفة الأزمات، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض نتائج الخدمات الطبية التي تم تقديمها من خلال العيادات الطبية المتنقلة وعدد المنتفعين بها وكذلك نتائج عمل فرق مبادرات الصحة العامة المنتشرة في محيط اللجان الانتخابية.

ولفت «عبدالغفار» أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان ل ٩ آلاف و٤٨٢ مواطن من خلال ٤٦ عيادة طبية ثابتة داخل اللجان و١٧ عيادة طبية متنقلة على مستوى محافظات الجمهورية، بينما استفاد حوالي ١٠٦ ألف و٤٣٢ حالة من مبادرات الصحة العامة التي تم تفعيلها بمحيط اللجان الانتخابية، مشيرا إلى إنه تم تقديم ١٥٥ خدمة إسعافية من خلال ١٦٩٩ سيارة إسعاف منتشرة في محيط اللجان.

ولفت «عبدالغفار» أن الوزير اشاد بإقبال العاملين بوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة ومديريات الشؤون الصحية بمحافظات الجمهورية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على حقهم الدستوري