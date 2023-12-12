الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة على عروس المتوسط

الطقس
الطقس

توقعت خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس في الإسكندرية مع تعرضها اليوم الثلاثاء إلى تساقط أمطار والتي امتدت لتشمل كافة السواحل الشمالية والغربية، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

 تشير حالة الطقس في الاسكندرية اليوم إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وسجلت درجات الحرارة في الاسكندرية العظمى 21 درجة مئوية رياح غرب-شمال غرب بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم/ساعة. 

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الإسكندرية تشهد المحافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا، ومن المتوقع أن تمتد لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت، وتقل حدتها كلما تقدمنا لداخل لتصل خفيفة الى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. 

 

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درجات الحرارة المتوقعة على الاسكندرية 

وفق خرائط الطقس والأمطار جاءت التوقعات حول حالة الطقس في الاسكندرية ودرجات الحرارة المتوقعة لمدة 10 أيام متتالية كالتالي: 

الأربعاء 13: 21 للعظمي، والصغرى 16

الخميس 14: 23 للعظمي، والصغرى 13

الجمعة 15: 24 للعظمي، والصغرى 13

السبت 16: 24 للعظمي، والصغرى 13 

الأحد 17: 22 للعظمي، والصغرى 14

الإثنين 18: 21° للعظمي، والصغرى 14

الثلاثاء 19: 21 للعظمي، والصغرى 13

الأربعاء 20: 20 للعظمي، والصغرى 13

الخميس 21: 20 للعظمي، والصغرى 12 

الجمعة 22: 20 للعظمي، والصغرى 12 

السبت 23: 20 للعظمي، والصغرى 13 

الأحد 24: 20 للعظمي، والصغرى 13 

الإثنين 25: 20 للعظمي، والصغرى 13 

الثلاثاء 26: 20 للعظمي، والصغرى 13 

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حالة الطقس اليوم في مصر بالتفصيل

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