الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"العاملون بالاتصالات" يتوافدون على اللجان في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

المصريون ينتخبون
المصريون ينتخبون

في اليوم الثالث من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 حرص العاملون بالشركات المختلفة بالدولة على التصويت في العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية؛ إيمانًا بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

وواصل العاملون بشركة المصرية للاتصالات توافدهم على مراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.

 

تسهيلات من الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات

وفي السياق، أشاد الأستاذ محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، بسير العملية الانتخابية لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية وبالتسهيلات التي قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب، وفي مقدمتها تفعيل لجان المغتربين.

ونظم العاملون بالكيماويات مسيرة وطنية بالاسكندرية تأكيدًا على أهمية المشاركة الوطنية في الانتخابات، حيث نظمت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة الكيمائي عماد حمدى، مسيرة  للعاملين بمحافظة الاسكندرية، خرج فيها اللجان النقابية والعاملين بشركات ومصانع الادوية والكيماويات، يرفعون الأعلام، ويهتفون بهتافات يعبرون من خلالها عن انتمائهم لوطنهم العظيم مصر.

ووجة رئيس نقابة الكيماويات، رسالة شكر لكل العاملين تحت مظلة النقابة العامة للكيماويات على جهودهم في تنظيم  لجان لخروج العاملين، وتوفير وسائل النقل للعاملين لنقلهم لإماكن الاقتراح.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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