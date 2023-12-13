حكم ووصايا ستيفن آر كوفي.. اعرفها

ولد د.ستيفن ر. كوفي عام 1932 بولاية يوتاه الأمريكية، وهو أب لتسعة أبناء وجد لـ49 حفيدًا، وقد تسلم جائزة «الأبوة» عام 2003.

وركز ستيفن آر. كوفي خلال مشوار حياته على تحرير القدرات الإنسانية، ومن أجل هذه الغاية درس بجامعة هارفارد، وأصبح أستاذًا جامعيًا، وعمل مديرا ًلمؤسسة فرانكلين كوفي.

من أشهر مؤلفاته كتاب «العادات السبع للناس الأكثر فعالية» الذي صدر عام 1989 واعتبره الكثيرون أكثر كتب العصر تأثيرًا كما كتب العديد من المؤلفات الأخرى منها كتاب «الأَوْلى أولا»، وكتاب «القيادة المرتكزة على المبادئ»، وكتابه الأخير «العادة الثامنة»

وصايا وتعاليم آر. كوفي