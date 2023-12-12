الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوطنية للانتخابات": عملية الاقتراع تسير فى مشهد حضارى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد مطر، نائب رئيس الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض بعد الإدلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية إن العملية الانتخابية تسير في مشهد حضاري.

أضاف مطر، خلال لقاء له مع قناة "إكسترا نيوز": "المشهد يدل على ثقافة ووعي الشعب المصري وهو أمر ليس بجديد عليه إذ تمتد حضارته لأكثر من 7000 سنة.

وتابع "المشهد الانتخابي يدلل على نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات في إرساء الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية على أكمل وجه".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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