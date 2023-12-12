المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة يتفقد اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
تفقد، منذ قليل، المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، مدرستي قومية الأهرام الابتدائية والثانوية ومدرسة الرشيد بمصر الجديدة، حيث تابع المرشح الرئاسي سير العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024 في يومها الثالث، والتأكد من سير الإجراءات أمام الناخبين الذين اصطفوا أمام اللجان في طوابير ممتدة.
الإقبال على الانتخابات الرئاسية جيد
وقال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية جيد للغاية، ولا توجد أى مشاكل أو شكاوى حول العملية الانتخابية.
الانتخابات الرئاسية 2024
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.