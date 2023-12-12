الانتخابات الرئاسية.. اصطفاف المئات أمام لجنة دست الأشراف بالبحيرة (صور)

شهدت لجنة مدرسة دست الأشراف بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، احتشاد عشرات المواطنين، وذلك في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم.

كما شهدت اللجنة حضورًا كبيرًا من المواطنين بمختلف أعمارهم، وذلك وسط فرحة كبيرة وسعادة غامرة للتعبير عن رأيهم واختيار مرشحهم الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأخير.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أماكن اللجان الانتخابية

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.