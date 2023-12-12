مسيرة لطلاب جامعة بنى سويف للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية
رصد موقع "الدستور" مسيرة لطلاب جامعة بني سويف انطلقت من حرم الجامعة إلى مقر لجان الانتخابية.
ورفع شباب الجامعة، خلال المسيرة، علم مصر لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني.
الانتخابات الرئاسية 2024
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
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