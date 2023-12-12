وزير الرى: الاصطفاف الوطنى أمام لجان الانتخابات الرئاسية يليق بمصر والمصريين

أدلى الدكتور هانى سويلم, وزير الموارد المائية والرى, بصوته في "الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤"، وذلك فور عودته لأرض الوطن بعد المشاركة فى فعاليات مؤتمر COP 28..

وقد أكد الدكتور سويلم، حرصه على المشاركة في الhنتخابات الرئاسية التي تعتبر واجبا وطنيا وحقا دستوريا لجميع المصريين، معربًا عن تقديره الحس الوطني للمواطنين الذين حرصوا على الاصطفاف أمام مختلف اللجان لاستيفاء حقهم الدستوري بالمشاركة في العملية الديمقراطية كعادة الشعب المصري العظيم الذي لا يتأخر عن نداء الواجب الوطنى، مؤكدًا ما يعكسه ذلك المشهد الرائع من صدى دولي لحرص المصريين في الداخل والخارج على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية.

سير العملية الانتخابية بأمان وانسيابية

وثمن وزير الرى، دور الهيئة الوطنية للإنتخابات والجهات المعنية فى ضمان سير العملية الانتخابية بأمان وانسيابية وتوفير كل ضمانات النجاح لهذا الحدث الديمقراطي البارز، مشيدًا بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم وخروج الانتخابات الرئاسية بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.