الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توافد أعداد كبيرة من الناخبين في قنا قبل غلق باب التصويت (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

 توافد آلاف المواطنين على لجان محافظة قنا فى ثانى أيام التصويت في  الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك قبيل غلق باب التصويت في لجان الاقتراع الساعة التاسة مساء، مؤكدين مشاركتهم في سبيل رفعة الوطن والتعبير عن رأيهم بحرية وعن أصالة مصر والشعب المصري.

كما رصدت "الدستور"، فرحة المئات من رجال وسيدات وأطفال قنا، وذلك خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية، بالمشاركة في العرس الديمقراطي وانتخاب رئيس مصر القادم ليخطو بمصر إلى المستقبل.

المشاركة في هذا العُرس الديمقراطي

كذلك شهدت مراكز الاقتراع في ربوع قنا، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، خاصة الشباب وكبار السن، كما حرصت العديد من الأسر على اصطحاب أبنائها للمشاركة في هذا العُرس الديمقراطي والتعبير عن حبهم لمصر وقيادتها.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، امس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

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