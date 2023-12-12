برلماني: الشعب المصري أصبح لديه وعي بقيمة المشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

تحدث النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن متابعته للانتخابات الرئاسية خلال الأيام الثلاثة، قائلًا: إننا أمام مشهد ديمقراطي من أسعد المشاهد التي يمكن أن نراها في تاريخ الحياة السياسية في مصر.

وأضاف درويش، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أننا نشهد إقبال غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تشهد تعددية حزبية، ومشاركة من كل أطياف المجتمع، منها الأحزاب والتيارات السياسية والكيانات الشبابية المشاركة.

نشهد مشاركة شبابية ظاهرة جدًا

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا نشهد مشاركة شبابية ظاهرة جدًا، وأيضًا مشاركة من النساء، حيث أننا تابعنا خلال الثلاث أيام الماضية وجودنا أمام مشهد يجب أن ينظر إليه بعين الاحترام والتقدير، ولا تزال اللجان مكتظة بالناخبين، وهذا يعطي انطباع بأن الشعب المصري أصبح لديه وعي بقيمة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون داعمة بشكل فاعل لرئيس مصر القادم خلال المرحلة المقبلة.