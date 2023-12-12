الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس نادي المقاولون والبنك الأهلي وعماد البناني يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

محسن صلاح رئيس نادي
محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب

أدلى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

رئيس نادي البنك الأهلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وحرص أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، على الإدلاء بصوته في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة سيزت نبرواي الإعدادية الثانوية بنات بالقاهرة.

رئيس نادي المقاولون العرب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كما أدلى المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة الجمهورية بالمعادي.

رئيس نادي المقاولون العرب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
رئيس نادي المقاولون العرب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
رئيس نادي المقاولون العرب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

 

عماد البناني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كذلك حرص عماد البناني، رئيس نادي الزمالك السابق ورئيس المجلس القومي للرياضة السابق، على الإدلاء بصوته في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وشدد عماد البناني على ضرورة النزول والمشاركة في انتخابات الرئاسة، من أجل الحفاظ على استقرار الوطن.

عماد البناني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وتشهد مقار اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، عبدالسند يمامة، حازم عمر، وفريد زهران.

 

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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