الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرة حاشدة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بأسيوط

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بخريجي ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب لمشاركتهم في مسيرة الحشد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لحث المواطنين على النزول وزيادة الأعداد المشاركة في الانتخابات، وهو ما يعكس اعتزازهم الكامل بواجبهم الوطني، وحرصهم على تشجيع المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم أمام لجان الاقتراع والمشاركة بفعالية، على نحو يسهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمحافظة على استقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية.

وأشار إلى مشاركة خريجي البرنامجين (المرأة تقود، والمتحدثين الإعلاميين الرسميين) حاملين الأعلام المصرية معربين عن سعادتهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الأهم والتعبير عن آرائهم بكل حرية.

ولفت إلى الدور الهام الذي تقوم به مثل هذه الكيانات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في الوقوف بجانب مؤسسات الدولة وإظهار المظهر الحضاري والديمقراطي للانتخابات أمام العالم والذى يعكس مدى وعيهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وأوضح أن المسيرة تهدف إلى زيادة أعداد المشاركين في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثالث والأخير وذلك وسط أجواء احتفالية بالعرس الانتخابي لافتًا إلى الاقبال الكبير على المشاركة أمام اللجان لليوم الثالث على التوالي حيث اصطفاف الشباب والسيدات وكبار السن في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان التي بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء وسط ترديد الأغاني الوطنية وحمل الاعلام محتفلين بالطبل البلدي والمزمار وترديد السيدات للزغاريد.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين للنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مؤكدًا على توفير كافة احتياجات الناخبين باللجان أثناء أدلائهم بصوتهم أمام صناديق الاقتراع حيث تم توفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر وسائل تهوية وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

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