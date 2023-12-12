وزير النقل يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة موعد افتتاح خط "رورو" للحاصلات الزراعية

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالسفير ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، خاصة في مجال النقل البحري.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة، مثل العقد الموقّع مع تحالف (يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، والتعاون مع شركة ألمافيفا، الإيطالية، بشأن تنفيذ الكارت الموحد لوسائل النقل، والتعاون مع تحالف مصري إيطالي في تنفيذ منظومة النقل الذكي على الطرق ITS.

وبحث وزير النقل مع السفير الإيطالي بالقاهرة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تسيير وافتتاح خط سريع "رورو" للحاصلات الزراعية سريعة التلف، بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا، حيث تم توقيع الوثائق التي تشكل الأساس القانوني لتسيير الخط خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023، من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي بين جمارك البلدين، ومذكرة تفاهم بين ميناءي دمياط وتريستا، وإعلان نوايا بين قطاع النقل البحري والشركة المشغلة للخط DFDS لتشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعية. حيث اتفق الجانبان على سرعة إجراءات وثيقة النقل البري وتوفير الشاحنات والحاويات المبردة بشكل متوازٍ، ليتم توقيع اتفاقية النقل البري بين الجانبين في النصف الأول من يناير المقبل، ليتم بعدها تحديد الموعد النهائي لتسيير الخط.

وأكد الوزير أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، خاصة أنه سيسهم في خدمة تجارة مصر الخارجية، باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية، وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو إفريقيا.

من جانبه، قدم السفير الإيطالي بالقاهرة الشكر لوزير النقل وقطاع النقل البحري على التعاون الكبير لتسيير هذا الخط، مؤكدًا اهتمام الحكومة الإيطالية بتسيير هذا الخط بين مصر وإيطاليا، خاصة مع أهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية، ليس فقط إلى إيطاليا، بل إلى أوروبا، لأن ميناء تريستا هو البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا. بالإضافة إلى أن هذا الخط سيسهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، ويمثل عنصر جذب للشركات الإيطالية.