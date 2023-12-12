الدمرداش: الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية يمثلان 25% من صادرات مصر

قال عبد الحميد الدمرداش المجلس التصديري للحاصلات الزراعي، إن القطاع الزراعي يعد اكبر قطاع انتاجي في مصر ويساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 12% بما يعادل تريليون جنيه وما يتراوح من 50 الى 60% من الأفراد يعملون به.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات "فود افريكا" المقام في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض.

كما أوضح، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية بالقطاع الغذائي والعمليات الزراعية في مصر والتصدير وقامت بالعديد من المشروعات القومية كالصوب الزراعية ومعالجة مياة الصرف والاستزراع في العديد من الأماكن فضلا عن استصلاح أراضي.

رقعة مصر الزراعية بلغت نحو 9.7 مليون فدان

ولفت إلي أن حجم رقعة مصر الزراعية بلغت حتى الآن نحو 9.7 مليون فدان،وما يتم إستصلاحه حاليا يبلغ نحو3.5 مليون فدان أي نحو 35% من الرقعة الزراعية في مصر.

وأكد الدمرداش ضرورة التركيز على التصنيع الزراعي مشددا على ضرورة وضع سياسية واستراتيجية للتصنيع الزراعي ووالفرص المتاحة في هذا القطاع خاصة بعد انضمام مصر لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية الجديدة،مشددا على أهمية اعادة هيكلة الحاصلات الزراعية المختلفة.

ووجه الدمرداش رسالة لمصدري الحاصلات الزراعية بضرورة التعاون والتكاتف فيما بينهم ومنافسة الدول الاخرى كاسبانيا وتركيا والمغرب لافتا إلى أن صادرات قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية يمثلان نحو 25% من حجم صادرات مصر.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للاغذية والمشروبات "فود افريقيا.

ومن ابرزالدول المشاركة فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والسعودية والامارات والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند وباكستان وايطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا وتونس والأردن.