إقبال كبير من الشباب على التصويت بالانتخابات الرئاسية فى بورسعيد (فيديو)

توافد الناخبون على لجنة مدرسة اللواء سماح قنديل الانتخابية في محافظة بورسعيد؛ للمشاركة في التصويت في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

واصطف الناخبون أمام اللجنة الانتخابية منتظرين دورهم في المشاركة في أهم استحقاق انتخابي تشهده الدولة المصرية، في رسالة دعم قوية منهم لبلدهم مصر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.