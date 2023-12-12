ناخب يدلي بصوته محمولاً على الأكتاف بمساعدة متطوعين في لجنة انتخابية بالجيزة (فيديو)

توافد الناخبون لليوم الثالث على التوالى على المقار الانتخابية فى محافظة الجيزة، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المنعقدة على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

ورصدت عدسات الكاميرات، إصرار مواطن يعانى من مرض مزمن على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية محمولًا على الأكتاف، حيث دخل إلى مقر اللجنة الانتخابية بمساعدة متطوعين من حزب حماة الوطن قاموا بحمله على أكتافهم لمساعدته على ممارسة حقه الدستورى فى اختيار الرئيس القادم لمصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

كما أظهر المقطع المصور، انطلاق مسيرة من أمام اللجنة الانتخابية من قبل الناخبين والمتطوعين لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتعبير عن رأيهم بالتزامن مع اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.