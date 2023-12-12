محافظ مطروح يتفقد لجنة الانتخابات الرئاسية ويتابع التصويت

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اللجنة العامة ومدرسة الاعدادية بنات بالضبعة والوحدة المحلية لقرية راس الحكمة محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، اللجنة العامة بمركز ومدينة الضبعة، وكذلك لجنة الوحدة المحلية لقرية رأس الحكمة، للاطمئنان على توافر سبل الراحة والتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الثالث دون أى معوقات، مؤكدا توفير كافة سبل الراحة للقضاة وللناخبين باللجان.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح، توافد متزايد للناخبين مع بدء عمليه التصويت وفتح باب الاقتراع، وظهرت اللجان أكثر تنظيما، فيما تراص الناخبون بمحيط اللجان استعدادا للأدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت.

كما شهدت اللجان إقبال مشرف للشباب وحضور لافت للمرأة بمطروح وإصرار وعزيمة من كبار السن وذوى الهمم.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.