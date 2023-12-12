المرشح الرئاسى حازم عمر: فخور بنسبة المشاركة.. وهناك منافسة كبيرة بين المرشحين

تفقد المرشح الرئاسي حازم عمر، لجنة الانتخابات في مدرسة الشهيد أحمد السرسي، بشبين الكوم، وسط حشد من أنصاره وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والذين استقبلوه بالورود والطبل البلدي، وسط تأمين من مديرية أمن المنوفية.

وأكد المرشح الرئاسي حازم عمر أنه سعيد من زيارته المنوفية، خاصة أن والدته من المحافظة وقدم الشكر لأهلها على حسن الاستقبال والود الذي شاهده خلال زيارته، مقر اللجنة الانتخابية ضمن سلسلة زيارات لعدة محافظات.

وأوضح حازم عمر أنه لا يستطيع أن يفصح عن أول قراراته، لأنه يعتبر تأثيرا على الناخب، معبرا عن سعادته عن العلاقة والاحترام المتبادل بين جميع المرشحين، مؤكدا أن نسبة التصويت عالية، خاصة بين الشباب، وهو ما يعطي لهذا الوطن الأمل.

وطالب حازم عمر أثناء زيارته المنوفية، المواطنين بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي يفرق، وأن مصر تسير في مسارها الصحيح، مشددا على أنه لاحظ بعض السلبيات خلال جولاته، ولكنها ليست ممنهجة ولا تؤثر على العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم اليوم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.