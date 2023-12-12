"جيت عشان السيسي".. مريض في البحيرة يدلي بصوته في الانتخابات

حرص أحمد سامي منعم، المقيم بقرية كفر لحيمر التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، على الإدلاء بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، رغم إصابته بشلل رباعي.

وحضر لمقر اللجنة الانتخابية رقم 20 ومقرها مدرسة الحاج أحمد هويدى الابتدائية، برئاسة المستشار علاء خطاب، التابعة للجنة العامة رقم 14 ومقرها مركز شرطة الدلنجات.

وقال أحمد سامي، بأنه قام بالاتصال بالشرطة لاحضار وسيلة انتقال لمقر اللجنة، نظرا لإصابته بشلل رباعي، وعلى الفور تم إحضار سيارة إسعاف تم نقله خلالها برفقة أحد أصدقائه، الذي حمله على كتفه للتصويت داخل مقر اللجنة.

وأشار إلى أنه رغم مرضه إلا أنه حرص على المشاركة في العرس الانتخابي التي تشهده مصر منذ أول أمس الأحد، لافتا إلى أنه انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة العطاء والانجازات التي تشهدها البلاد منذ توليه الحكم.

وطالب كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لانه واجي وطني على كل مصري، نحو بلده التي تواجه تحديات كبيرة خلال هذه المرحلة، ولابد أن نقف خلف قيادتنا الحكيمة للعبور إلى بر الأمان.