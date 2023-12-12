الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"جيت عشان السيسي".. مريض في البحيرة يدلي بصوته في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص أحمد سامي منعم، المقيم بقرية كفر لحيمر التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، على الإدلاء بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، رغم إصابته بشلل رباعي.

وحضر لمقر اللجنة الانتخابية رقم 20 ومقرها مدرسة الحاج أحمد هويدى الابتدائية، برئاسة المستشار علاء خطاب، التابعة للجنة العامة رقم 14 ومقرها مركز شرطة الدلنجات.

50 ألف طالب بجامعة سوهاج يشاركون في التصويت بالانتخابات الرئاسية

وقال أحمد سامي، بأنه قام بالاتصال بالشرطة لاحضار وسيلة انتقال لمقر اللجنة، نظرا لإصابته بشلل رباعي، وعلى الفور تم إحضار سيارة إسعاف تم نقله خلالها برفقة أحد أصدقائه، الذي حمله على كتفه للتصويت داخل مقر اللجنة.

وأشار إلى أنه رغم مرضه إلا أنه حرص على المشاركة في العرس الانتخابي التي تشهده مصر منذ أول أمس الأحد، لافتا إلى أنه انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة العطاء والانجازات التي تشهدها البلاد منذ توليه الحكم.

txt

الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كثيف على لجنة المغتربين بالعلمين الجديدة (فيديو)

وطالب كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لانه واجي وطني على كل مصري، نحو بلده التي تواجه تحديات كبيرة خلال هذه المرحلة، ولابد أن نقف خلف قيادتنا الحكيمة للعبور إلى بر الأمان.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

تفاصيل الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ.. غدًا

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

الأكثر قراءة

ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الوطنية للانتخابات: لن نوقع عقوبة الـ500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة بالانتخابات

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟