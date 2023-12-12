الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

50 ألف طالب بجامعة سوهاج يشاركون في التصويت بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فخره واعتزازه بطلاب وطالبات الجامعة، والذين حققوا مشهدًا تاريخيًا في حب مصر بالإقبال الكثيف وغير المسبوق والتصويت بالانتخابات الرئاسية، والذي بلغ ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة، هذا المشهد الذي يعكس وعي الطلاب بأهمية المشاركة النابع من شعورهم  الوطني وتفهمهم الشديد للتحديات الداخلية أو الخارجية التي تواجهنا، وتثبيتًا لركائز النظام الديمقراطي.

وتقدم الدكتور حسان النعماني مسيرة ضخمة في الساعات الأولي من صباح اليوم الثالث للإنتخابات الرئاسية، وذلك بدءا من مقر الجامعة الجديد، وصولًا الي لجان الإقتراع بمدينة سوهاج الجديدة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.

وأكد النعماني أن الطلاب حرصوا على التوافد إلى اللجان انتظارًا للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، لإيمانهم بأهمية استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن والإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية، ووعيهم بما تمر به المنطقة من أزمات وما يحاك ضد الدولة المصرية من مؤامرات، مضيفًا ان انتخابات 2024  لها أهميتها نطرًا لكونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

ووجه النعماني تحية شكر وإجلال لقضاة مصر المشرفين علي اللجان، لتيسيرهم عملية التصويت علي الطلاب وسرعة الإدلاء بأصواتهم دون حدوث اي عقبات،  نفاذًا لصحيح القانون والدستور، وخاصة  ان اللجان شهدت كثافة عديدة كبيرة، مؤكدًا ان مشاركة الشباب، هي أبرز مشاهد الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

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