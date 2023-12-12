الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير حسام زكى يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء،  تيم واتس مساعد وزير خارجية أستراليا والوفد المرافق له الذي ضم سفير أستراليا بالقاهرة، وذلك خلال زيارته للقاهرة.

وركز اللقاء على تطورات الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حيث أكد زكي أن الأولوية المطلقة اليوم هى وقف إطلاق النار على نحو فوري، وإنقاذ سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية مكتملة تزداد حدتها كل يوم، ومنع سيناريو التهجير القسري الذي يمثل نكبة ثانية للفلسطينيين، ويعكس خطة إسرائيل لتصفية قضيتهم على حساب الجيران، عبر فصل الشعب الفلسطيني عن أرضه باقتلاعه منها كما حدث في 1948.

وأشار السفير زكي إلى أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل من قتل وترويع للمدنيين وهدم للبنى التحتية في القطاع والضفة وتهجير سكان شمال القطاع إلى جنوبه، إنما تشير إلى نية الاحتلال تهجير سكان القطاع إلى خارج حدود البلاد في اتجاه الدول المجاورة، وهو ما يعد جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق وترفضه كل الدول العربية، فضلًا عن الفلسطينيين أنفسهم. 

 

دعم استراليا

وأعرب السفير زكي عن تطلع الجامعة العربية ودولها الأعضاء إلى دعم أستراليا من خلال علاقات التعاون التي تجمعها مع إسرائيل للضغط من أجل وقف إطلاق النار ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

واستمع زكي لعرض قدمه المسئول الأسترالي حول موقف حكومته الداعي إلى هدنة إنسانية وتوفير الظروف لوقف إطلاق النار والعمل على تحقيق حل الدولتين، حيث أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية من جانبه أن هيمنة اليمين الإسرائيلي على الساحة السياسية lازال يمثل عقبة كبرى أمام استئناف عملية سياسية جادة تفضي على تسوية على أساس حل الدولتين، وأن الموقف الأمريكي – الذي ما زال يوفر غطاء لإسرائيل للاستمرار في عملياتها العسكرية – يمثل عنصرًا حاسمًا في مستقبل هذا الصراع وإيجاد حل له عبر التفاوض.

السفير حسام زكي الدول العربية وزير خارجية استراليا الحرب الوحشية إسرائيل قطاع غزة كارثة انسانية

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

الأكثر قراءة

عاجل.. بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

طلب البنوك المركزية يرفع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 10% خلال 2023

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟